Herbstpokal Osterhagen: Diese Jungschützen haben getroffen

Die Jungschützen des Schützenvereins Osterhagen haben sich beim Herbstpokalschießen, nach ihrem Jubiläumsschützenfest, wieder einmal schießsportlich miteinander verglichen. Unter den Augen der Jugendwartin Janina Schmidt und des Vereinsschießsportleiters Ingo Schomburg schossen sie den Herbstpokal 2022 in den Disziplinen Lichtpunktgewehr und Druckluftgewehr Auflage und Freihand aus.

In der Disziplin Lichtpunktgewehr konnte Jonas Narten mit 127 Ring den ersten Platz und somit den Pokalgewinn für sich verzeichnen. Auf den Plätzen 2 bis 4 folgten Iwen Aulebach, Phil Stichnoth und Jonathan Dreymann. Als Neuschütze konnte Odin Mund mit 87 Ring einen ersten Achtungserfolg für sich verzeichnen.

Auflage und Freihand

In der Disziplin Druckluftgewehr Auflage konnte in diesem Jahr Liev Aulebach mit 170 Ring den Herbstpokal erringen. Dicht gefolgt von Paul Dreymann mit 169 Ring und auf Platz drei Jannik Schlegel. Auch hier konnten Osterhagens Jungschützen einen Neuzugang begrüßen. Vanda Babija, die erstmals Druckluftgewehr geschossen hat, konnte mit 146 Ring von 200 Ring ein starkes Erstergebnis für sich verzeichnen.

In der Disziplin Druckluftgewehr Freihand traten vier Jungschützen den sportlichen Vergleich an. Hier entschied Moaz Abdulaziz den Vergleich für sich und wurde so Herbstpokalsieger 2022. Ihm folgten Gerret Wrobel, Louis Schomburg und Erik Wrobel. Den Siegern wurde nach guter Schützenmanier mit einem dreifachen „Gut Schuss“ gratuliert.

Jugendtraining nach den Herbstferien

Nach den Herbstferien heißt es ab Samstag, 5. November, immer wieder freitags für die Jungschützen in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr „Gut Schuss“ im Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen, Weilroder Weg 5. Wer Lust hat einmal am Übungsschießen der Jungschützen teilzunehmen, ist eingeladen, betonen der Verein.

