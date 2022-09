Wohltätigkeit Kirchengemeinde sammelt Lebensmittel für Tafel in Bad Lauterberg

Unter dem Motto: „Ich darf gefüllt werden“ will die St.-Andreasgemeinde anlässlich des Erntedankfestes am Sonntag, 2. Oktober, wieder Lebensmittelspenden für die Bad Lauterberger Tafel sammeln. Dazu stehen von Montag, 26. September, bis Samstag, 1. Oktober, jeweils ein Einkaufswagen in der St.-Andreaskirche und im Gemeindehaus.

In diese Einkaufswagen können Spenderinnen und Spender haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, haltbare Milch, Hülsenfrüchte und anderes legen.