Stadtmarketing Bad Lauterberg bittet: Geschäfte unterstützen

Bad Lauterberg. Nicht nur Restaurants und Cafés in Bad Lauterberg bieten Abhol- oder Lieferservice an.

„‚Lauterberg statt Amazon‘ lautet weiterhin unser Motto, denn auch in Zukunft wollen wir unsere Geschäftsstraße in ihrem vollen Glanz erstrahlen sehen“, teilt das Stadtmarketing Bad Lauterberg mit. Wegen der momentanen Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus gemindert werden soll, müssen unter anderem Restaurants schließen.

Viele Geschäfte bieten Abhol- oder Lieferservice an

Doch viele Restaurants, Cafés und Geschäfte in der Kneippstadt bieten aktuell einen Abhol- oder Lieferservice an. Das Stadtmarketing hat versucht, sie alle aufzulisten. „Es wäre schön, wenn die Lauterberger die Lauterberger so gut es geht unterstützen, indem sie einfach schauen, wer was bietet“, heißt es weiter.

Unter den Restaurants sind in der Tabelle aufgelistet: Athos Grieche, Bep Viet – Vietnamesicher Imbiss, City Pizza Döner, Gaststätte Dreymanns Mühle in Barbis, Pizzeria Mama Mia, Restaurant Olympia in Barbis, Struwels Imbiss & Burger-Restaurant, Pizzeria Taranto, Restaurant Zum Belgier, Gasthaus Zur Linde und Restaurant zur Goldenen Aue.

Cafés und Konditoreien sind: Mangold & Chocolaterie Choco Cult, Eiscafé Martini, Müllers Hofcafé in Bartolfelde, Café & Konditorei Schnibbe sowie Kaffeerösterei Schnibbe.

Auch verschiedene Geschäfte bieten Abhol- und Lieferservice an: Kosmetikstudio Wencke Marquard, Kosmetikstudio Dunkel, Modehaus Rudolphi, Buchhandlung Moller, Foto Lindenberg, Teehaus Aschermann, Rikes Wollmaus, Gamas Welt, Nähzentrum Heuckenroth, Gärtnerei Borowsky, Petra Nabers, Stellwerk, HC-Parfümerie, Reiner Fischer Lederwaren, Bicke Juwelier, Kodak Lens, Blumen-Pavillon Hanelt, Zweirad Busche, Uhren Fischer, Lauterlieblingsstücke, Werkelei und Mitmach-Atelier Eckstein.

Die komplette Übersicht mit Öffnungszeiten, Telefonnummern und weiteren Informationen gibt es im Internet unter https://www.badlauterberg.de/geniessen/essen-trinken.