Am Tag der Deutschen Einheit luden die Geschäfte in Bad Lauterberg zum verkaufsoffenen Samstag ein.

In Bad Lauterberg: Entspannte Shoppingtour am Feiertag

Es war ein weiterer Schritt zurück in eine gewisse Normalität beim Einkaufen: am Tag der Deutschen Einheit lud der Bad Lauterberger Verein für Handel und Gewerbe zu einem verkaufsoffenen Samstag auf dem Boulevard ein. Und wie bereits beim verkaufsoffenen Sonntag eine Woche zuvor zeigte sich, dass auch in der Corona-Krise Shopping funktioniert, wenn auch mit weniger Besucherinnen und Besuchern in der Einkaufsstadt.

Cornelia Mangold, Konditormeisterin bemerkte, dass „die Besucher zum verkaufsoffenen Samstag sich schon bewusst sein sollten über ihre Eigenverantwortung sich in einer größeren Menschenmenge bewegen“ – und es funktionierte: In den Außenanlagen der Cafés genoßen die Besucher Kaffee und Kuchen. Besonders Eisbecher waren gefragt bei Temperaturen um die 20 Grad. Sicherheitsregeln eingehalten Auch in den Geschäften hielten sich die Gäste an Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bewusst, so Carsten Kröger, einer der drei Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, habe man auf ein Begleitprogramm verzichtet, um keine größeren Begegnungen zu ermöglichen. Mit dem Verlauf des Samstags zeigte er sich zufrieden dankte für die Einhaltung der Sicherheitsregeln. In den Außenbereichen der Cafés genossen die Gäste das kulinarische Angebot. Foto: Rolf Steinke / HK