Gemeinsame Radtour

Nachdem aufgrund der aktuellen Situation mehrere Veranstaltungen ausfallen mussten,unternahm der Südharzer Automobilclub im ADAC e. V. nun eine Fahrradtour. Hierzu trafen sich die Teilnehmer am Parkplatz LIDL in Bad Lauterberg. Von hier aus führte die Radtour zur offenen Badestelle in Barbis. Der Vorstand des SHAC hatte zur Stärkung für einen Imbiss und Getränke gesorgt. Dies alles fand mit Abstand und in kleinen Gruppen statt.

