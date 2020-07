Schmierereien in Lauterberg: Obszöne Zeichnungen und Sprüche

Bad Lauterberg. Chaoten verunstalteten Fördermaschinenhäuschen und Gedenkstein am Felsenkeller in Bad Lauterberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Fördermaschinenhäuschen auf dem Gelände des Felsenkellers vor dem Kirchtal in Bad Lauterberg wurde in der Nacht zum Donnerstag beschmiert und mit obszönen Zeichnungen verunstaltet.

Auch der Gedenkstein für Karl Peix, Otto Bockelmann und Bruno Maue aus dem Jahr 1949 wurde von den Chaoten nicht verschont. Die Dennert-Tanne am Förderhäuschen, die der Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz gesponsert hat, wurde ebenfalls beschädigt.

Eine Mitarbeiterin der Firma Tobias Hungerland versuchte noch am Donnerstag, die Schmierereien mit Waschverdünnung zu entfernen. Dies gelang jedoch nicht komplett, sodass das Häuschen sicherlich neu gestrichen werden müsse, so Tobias Hungerland.

Zeugen sollen sich melden

Der Rotary-Club Bad Lauterberg Südharz würde sich freuen, wenn Personen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Bad Lauterberg melden würden: Telefon 05524/9630.

Förderhäuschen 2001 aufgestellt

Das Förderhäuschen auf dem Freigelände des Bergwerksmuseums in Bad Lauterberg wurde im Jahr 2001 aufgestellt, um die ehemalige Fördermaschine der Deutschen Baryt komplett zu erhalten, erinnert sich der Geologe Theo Pätz, einer der damaligen Mitinitiatoren für den Bau des Hauses.

Auch der Gedenkstein für Karl Peix und zwei seiner Mitstreiter wurde verunstaltet. Eine Mitarbeiterin der Firma Hungerland versucht, die Beschädigungen zu beseitigen. Foto: Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz

In früheren Zeiten befand sich auf dem Gelände des heutigen Bergwerksmuseums das Hotel Felsenkeller, das heute noch auf vielen Ansichtskarten verewigt ist.

Der Gedenkstein erinnert seit dem 11. September 1949 an die Kommunisten und NS-Opfer Karl Peix, Otto Bockelmann und Bruno Maue. Die Urne von Peix wurde auf dem Waldfriedhof Bad Lauterberg beigesetzt. Peix wurde am 27. März 1899 in Herzberg geboren und am 6. November 1941 in Goslar erschossen.