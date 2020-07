Kirchen-Stiftung Bad Lauterberg: Keine Feier zum 10. Geburtstag

In der St.-Andreas-Kirche bei der ersten Langen Nacht der Kirchen im Jahr 2012.

Geprägt von Einschränkungen des Alltags und Sorgen um die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen, mussten wegen „Corona“ alle Begegnungen und Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten eingeschränkt werden. Auch die geplante Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Stiftung Zukunft für St. Andreas Bad Lauterberg“ fiel aus, nachdem sie zuletzt vor fünf Jahren in einer festlichen Feierstunde an ihr Gründungsjahr 2010 erinnern konnte.

Grund genug wäre es gewesen, dieses Jubiläum mit einem musikalischen Dank-Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche zu beginnen und mit einem anschließenden Empfang im Gemeindehaus zu feiern und zu gedenken.

60 Gründungsstifter

Bedingt durch drastische Sparmaßnahmen der Evangelischen Landeskirche Hannover entstand damals die Idee, eine Stiftung zur Förderung kirchlicher Aufgaben zu errichten. Dank vieler Aktionen, Einzelgespräche und Begegnungen – initiiert durch die ehemaligen Gemeinde-Pastoren Alexandra Beiße und Helmut Sassenberg - war der Zuspruch dafür überraschend groß. Auch dem damaligen Stiftungsausschuss ist es zu verdanken, dass sich 60 hilfreiche, kreative Gründungsstifter zusammenfanden und die notwendigen finanziellen Voraussetzungen dafür gaben. Auf einer Stiftertafel im hiesigen Gemeindehaus kann man ihre Namen lesen.

Der Zweck dieser Stiftung verfolgt die Förderung der Arbeit und Belange der Kirchengemeinde und hilft durch Spenden, Zustiftungen und Ausschüttungen ein lebendiges Gemeindeleben und damit die kirchlichen Aktivitäten nachhaltig zu sichern. Es geht also um die Stärkung des Miteinanders innerhalb der Gemeinde, konkret um die Förderung der Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenarbeit; um die Förderung kirchenmusikalischer und kultureller Veranstaltungen; um die seelsorgerliche Begleitung in persönlichen Krisen und um notwendige Investitionen in kirchlich genutzte Gebäude.

Verantwortungsvolles Handeln ist für viele Menschen ein wichtiger Grundsatz. Deswegen gehen immer mehr Menschen in unserer heutigen Gesellschaft stiften – nach dem Motto „Gutes Leben, gutes Geben!“ Sie stiften ihr kleines oder großes Vermögen für einen – auch von ihnen selbst bestimmten – sinnvollen Zweck. Jede Zustiftung, jede Aktion, jede Kollekte zugunsten der Stiftung St. Andreas ist also eine langfristige Anlage für eine gemeinsame Gegenwart und eine gemeinsame Zukunft in der Bad Lauterberger Kirchengemeinde.

„Miteinander gibt Hoffnungen“

Mehrmals konnte in den vergangenen Jahren der Vermögensstock durch Zuwendungen mit Hilfe sogenannter Bonifizierungs-Aktionen der Landeskirche Hannover aufgerundet werden. Auch zahlreiche Veranstaltungen trugen dazu bei – wie etwa Flohmarkt, Kirchen-Kabarett, Musikalisches-literarisches Bankett, Luther Mahl, Lange Nacht der Musik, Gothaer Handglocken, Jazz und Bibel, Kindermusical „Israel in Ägypten“, Orgelkonzerte.

Der Stiftungsvorstand mit Dorit Golée, Bettina Schwickert, Ursula Römeth, Hans Nebel und Dr. Klaus Winter möchten anlässlich des Gründungsdatums – auch im Namen von Pastorin Brigitte Hirschmann – allen herzlich Dank sagen, die den zahlreichen Spendenaufrufen der vergangenen Jahre gefolgt sind: „Bleiben Sie unserer Kirchengemeinde gewogen und stiften Sie in diesen Tagen mehr von Ihrer Kraft und Liebe zum Wohle aller. Ein verlässliches Miteinander gibt Hoffnungen und ist das Gebot der Stunde!“

