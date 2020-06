Alarmierung in Bad Lauterberg – Qualm kommt aus Schuppen

Bad Lauterberg. Zu einem Brand in der Jahnstraße in Bad Lauterberg waren am Montagmorgen gegen 7 Uhr viele Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert worden.

Zu einem Zimmerbrand in der Jahnstraße in Bad Lauterberg waren am Montagmorgen gegen 7 Uhr viele Einsatzkräfte alarmiert worden. „Aus einem Schuppen direkt am Gebäude von Zweirad-Busche qualmte es“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg mit. In dem Schuppen „sind laut Anwohnern E-Bikes untergestellt. Als Ursache stellte sich ein schon im Wasserbad liegender Akku heraus.“

Schnell konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden, sodass die mitalarmierten Feuerwehren der Ortsteile ihre Anfahrt abbrechen konnten oder gar nicht mehr ausrücken mussten. Alarmiert worden waren die Wehren aus Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen sowie Rettungsdienst und Polizei. ffw/son