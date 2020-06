Odertal: Unbekannte stehlen Altmetall – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt in einem Diebstahl (Symbol).

Bad Lauterberg. Unbekannte drangen in das Lager eines Händlers im Odertal in Bad Lauterberg ein. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Unbekannte haben A ltmetall in noch unbekannter Menge aus einer ehemaligen Tankstelle im Odertal in Bad Lauterberg entwendet. Darüber informiert ein Sprecher der Polizei auf unsere Nachfrage hin.

Demnach kam es am Freitagmittag, 12. Juni, gegen 13 Uhr zu dem Diebstahl. Die Täter drangen in das Lager eines Händlers ein und entwendeten dort mehrere Kilogramm Altmetall. Die genaue Menge, und damit auch die Schadenshöhe, könne laut Polizei nicht genau beziffert werden. Man gehe jedoch davon aus, dass mindestens zwei Täter beteiligt gewesen sein müssen. Sie flohen anschließend in einem weißen Lieferwagen mit einem Kennzeichen aus Salzgitter.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/9630 entgegen. FEG