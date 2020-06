Bad Lauterberg. Zu Beginn dieser Woche gab es in Bad Lauterberg bereits mehrere Einsätze für Hilfsorganisationen und Feuerwehr.

Rollstuhlfahrer stürzt Abhang am Wiesenbeker Teich hinunter

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen aus Bad Lauterberg haben am Montagnachmittag eine Person im Rollstuhl gerettet, die am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg einen Abhang hinuntergestürzt war.

Die Person war „vom Weg abgekommen und musste mit Hilfe der Schleifkorbtrage vom Ufer des Wiesenbeks wieder auf den Weg gebracht werden“, teilt die Feuerwehr Bad Lauterberg mit. Von dort sei sie mit dem Quad des ASB Bad Lauterberg zum Barbiser ASB-Rettungswagen transportiert worden. Das Quad wird als ATV (All-Terrain-Vehicle) bezeichnet.

Auch die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg war zu der Geländerettung alarmiert worden. Sie teilt mit: Das ATV erwies sich „auf Grund der kompakten Ausmaße als das Mittel der Wahl beim Transport. Rund eine Stunde später konnten alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Person wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert.“

Zwei weitere Einsätze für die Lauterberger Feuerwehr

Für die Freiwillige Feuerwehr war das aber nicht der einzige Einsatz zu Beginn dieser Woche. In der Nacht zum Montag rückten sie gegen 1.45 Uhr zur Kirchberg-Klinik in Bad Lauterberg aus: Ein Patient war gestürzt und blockierte dadurch die Tür, so dass diese ausgehebelt werden musste, teilt die Lauterberger Wehr mit, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt war. Auch ein Rettungswagen war vor Ort.

Am gestrigen Dienstag gab es gegen 7.30 Uhr einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage: „In einer Fleischerei kam es durch Wasserdampf zu einem Täuschungsalarm“, schreibt die Feuerwehr, die mit vier Einsatzfahrzeugen losgefahren war, aber schnell wieder einrücken konnte.