So voll wie hier beim Flashmob für Ex-Schulleiter Rainer Jakobi darf es in den KGS-Sportallen wegen der Hygieneregeln natürlich nicht werden. Allerdings können Sportvereine die Turnhallen schon wieder unter Auflagen nutzen.

Bad Lauterberg. Bis zu den Herbstferien können Sportvereine in die beiden Turnhallen ausweichen.

In KGS-Hallen sind Zeiten für Vereine frei

Der Stadtsportbund Bad Lauterberg teilt mit, dass – außer der Grundschulturnhalle und der Halle in Barbis – alle Außensportstätten sowie die beiden Sporthallen der KGS unter Auflagen und gemäß des Sportstättenplans weiterhin für den Sportbetrieb der Vereine freigegeben wurden. Die Stadtverwaltung habe mitgeteilt, dass gegebenenfalls bereits nach den Sommerferien auch in den beiden oben genannten Turnhallen der Vereinssport wieder stattfinden könnte. Es komme aber auf die weitere Entwicklung an.

Da bis zu den Herbstferien genügend freie Hallenzeiten in der KGS zur Verfügung stehen, können Vereine bis dahin in die KGS-Hallen wechseln. Unter anderem wurden Hygienekonzepte vom Stadtsportbund an die Vereine verschickt. Vereinsheime, Umkleidekabinen usw. bleiben weiterhin gesperrt, teilt der Stadtsportbund mit.

Der Vorstand des MTV Lauterberg hatte bereits beschlossen, erst nach den Sommerferien, also ab Ende August, mit dem Sportbetrieb wieder anzufangen (wir berichteten).