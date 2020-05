Corona-Pandemie: Hilfsangebote starten langsam wieder

Wie schön sich die Gesellschaft in Bad Lauterberg gegenseitig hilft, zeigen unter anderem die Angebote des Kinderschutzbunds und des „Haus der Begegnung“, das im Februar dieses Jahres in der einstigen Lutterbergschule eröffnet wurde. Wegen der Einschränkungen während der Corona-Pandemie mussten die Türen geschlossen bleiben. Doch nun werden zumindest wieder persönliche Beratungsgespräche angeboten.

Manche bräuchten bei der Nebenkostenabrechnung oder beim Ausfüllen von Anträgen Unterstützung, gibt Janka Eckhardt Beispiele. Das gelte für Geflüchtete genauso wie für Einheimische. Andere informieren sich, wo sie eine bestimmte Hilfe bekommen oder wollen Plaudern, erläutert die Mitarbeiterin der Johanniter, die das „Haus der Begegnung“ betreiben.

Aufruf zum Bauen einer Stein-Schlange: Sie wurde mehrmals zerstört. Foto: Kinderschutzbund Bad Lauterberg

Bei den Beratungsgesprächen wird auf den Mindestabstand geachtet. Zudem wurden Plexiglasscheiben aufgebaut, die zwischen Berater und Besucher stehen. Andere Angebote wie Montags-Café, Frühstücksklatsch, Chorproben und Selbsthilfegruppen finden hingegen noch nicht wieder in den Räumen statt.

Shop und Fahrradstube öffnen

Geöffnet haben ab kommenden Dienstag, 19. Mai, auch wieder Kleider-Shop und Fahrradstube in der Ahnstraße, teilt Janka Eckhardt mit, die die Vorsitzende des Lauterberger Ortsvereins im Deutschen Kinderschutzbund ist. Dann ist es wieder möglich, Kleidung, Tisch- und Bettwäsche, Geschirr und Spiele gegen eine Spende zu bekommen. „Aber auch wir müssen uns an die vorgegebenen Maßnahmen halten und bitten deshalb darum, dass keine Kinder mitgebracht werden, Mindestabstand und Mund-Nasenschutz eingehalten werden.“ Zudem kann nur eine begrenzte Zahl von Personen in den Kleider-Shop gelassen werden.

Diese Holzscheibe ist nicht wiederzufinden. Foto: Kinderschutzbund Bad Lauterberg

Dieser hat bis auf weiteres folgende Öffnungszeiten: Dienstag von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. Spenden werden – um die Vorschriften einzuhalten – zu diesen Zeiten angenommen: Montag von 17 bis 18 Uhr und Mittwoch von 10 bis 11 Uhr. Die Fahrradstube ist in der Regel wie bisher Dienstag und Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. In beiden Fällen engagieren sich Ehrenamtliche.

Stein-Schlange mehrfach zerstört

Um Kindern und Erwachsenen etwas kreative Abwechslung zu geben, rief der Kinderschutzbund dazu auf, eine Stein-Schlange nahe des Traumspielplatzes im Kurpark von Bad Lauterberg wachsen zu lassen: Jeder kann einen bemalten Stein anlegen. Doch sie wurde bereits mehrfach zerstört.

Die Initiatoren sind Chiara Eckhardt und Marie Hader. Die beiden Jugendlichen waren erst frustriert, berichtet Janka Eckhardt. Doch: „Jetzt erst recht!“, hätten sie sich gesagt – die bunte Schlange wächst nun wieder.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Beratungen

Im Haus der Begegnung in der ehemaligen Lutterbergschule werden wieder persönliche Beratungen angeboten – nach telefonischer Vereinbarung unter den Telefonnummern 05524/8521951 oder 0152/36987294. Denise Horn und Janka Eckhardt sind telefonisch erreichbar von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Für die Migrationsberatung ist Lucca Böttger zu erreichen: unter der Telefonnummer 0152/22549248. Auch bei ihr ist eine persönliche Beratung nach telefonischer Absprache möglich.