Lauterberg: Kirche macht sich Gedanken um Auflagen

Noch finden keine Gottesdienste in der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg statt.

In kleiner Runde – mit Lektoren, Organist und Küster – will sich Pastorin Brigitte Hirschmann voraussichtlich in dieser Woche treffen und das weitere Vorgehen in der St.-Andreas-Kirche besprechen. Es geht darum, wann wieder Gottesdienste in dem Gotteshaus stattfinden sollen. „Wir dürfen es aber nicht überstürzen“, alles müsse genau durchdacht sein. In Niedersachsen sind Gottesdienste seit wenigen Tagen wieder erlaubt – unter gewissen Auflagen wegen der Corona-Pandemie (wir berichteten).

Vorgaben seien gut umzusetzen in der Innenstadt-Kirche, erläutert die Pastorin im Telefongespräch mit unserer Zeitung. Als Beispiel gibt sie die „Ein-Bahn-Straßen-Regelung“: So könnten Besucher durch einen Eingang eintreten und das Gebäude auf der anderen Seite verlassen. Um die anderthalb Meter Mindestabstand zwischen den Menschen zu gewährleisten, sind dann insgesamt nur 29 Personen – inklusive der Pastorin und ihren Unterstützern etwa an der Orgel – in dem Gotteshaus erlaubt. Es soll zudem darauf geachtet werden, dass es feste Plätze beispielsweise für Rollstuhlfahrer gibt. Selbst um Toilettengänge hat sich die Andreas-Kirchengemeinde bereits Gedanken gemacht: Drei Toiletten stehen im benachbarten Gemeindehaus zur Verfügung, auch hier müssen etwa die Abstandsregeln eingehalten werden. Wichtig ist auch, etwa die Bänke im Gotteshaus von möglichen Viren zu befreien. Es handelt sich aber meist um offenporige Möbel, scharfe Mittel könnten ihnen schaden. Brigitte Hirschmann kann sich deshalb spezielles Desinfektionsmittel für die Kirche vorstellen, das auch im Rettungswagen zum Einsatz kommt. Kontakt per Telefon halten In den vergangenen Wochen, in denen Gottesdienste, kirchliche Treffen und Veranstaltungen ausfallen mussten, hat Brigitte Hirschmann per Telefon Kontakt zu den Gemeindemitgliedern gehalten. Vor allem ältere Menschen hätten angerufen – einfach nur, „um mal zu quatschen“, berichtet die Pastorin. Bei den Gesprächen kam oft heraus, dass die Anrufer es vermissen, ihre Familien zu sehen. Auffällig sei gewesen, dass auch einige Auswärtige den telefonischen Kontakt gesucht hätten, berichtet die Pastorin: Menschen, die zum Beispiel als Kurgäste Zeit in Bad Lauterberg verbracht und die St.-Andreas-Kirche besucht haben. Sie wollten einfach nur mal hören, wie die Situation in der Kneippstadt ist, wie es der Kirche und der Gemeinde geht.