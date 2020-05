Seit Sonntag dürfen in Niedersachsen wieder Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden – unter Auflagen, wie etwa der Abstandsregel von anderthalb Metern zwischen den Besuchern. Die evangelischen Kirchengemeinden in Bad Lauterberg und den Ortsteilen wollen nichts überstürzen.

Etwa beim gemeinsamen Singen können vermehrt Viren ausgestoßen werden. „Dem soll Rechnung getragen werden, darum werden wir uns im Kirchenvorstand, bevor wir wieder zu Gottesdiensten einladen, die nötige Zeit zum Überlegen, genauen Planen und für entsprechende Vorbereitungen nehmen“, teilt Pastorin Brigitte Hirschmann von der St.-Andreas-Kirche auf der Internetseite der Gemeinde mit. „Klar ist: Alles, was für die Eindämmung des Virus nötig ist, müssen auch wir berücksichtigen, denn dass die Gottesdienste vor allem von älteren Menschen besucht werden, die durchaus zur Risikogruppe gehören, müssen wir besonders im Blick haben.“ Die Menschen werden um etwas Geduld gebeten, bis wieder Gottesdienste im Gotteshaus der St.-Andreas-Gemeinde stattfinden.

Helfer gehören zur Risikogruppe

Bislang gibt es auch in den Kirchengemeinden in Barbis, Bartolfelde und Osterhagen keine Sonntagsgottesdienste in den jeweiligen Gotteshäusern. Ein Grund dafür ist, dass viele, die für die Gemeinden tätig sind, wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören: Sie sollen sich nicht mit dem Coronavirus infizieren, wenn sie beispielsweise die Gottesdienstbesucher – wegen der Abstandsregel – auf die Kirchenbänke verteilen.

Friedhofskapellen werden hingegen wieder genutzt, und „Taufen können in den drei Kirchen wieder stattfinden“, berichtet Pastor Torsten Kahle auf Nachfrage unserer Zeitung. Einige bereits angemeldete Taufen seien wegen der bisherigen Beschränkungen abgesagt worden. Aktuell informiert Kahle die Familien, dass es nun wieder die Möglichkeit gibt: In Barbis können, um den Abstand zu wahren, 23 Personen in der Kirche teilnehmen, in Bartolfelde 18 und in Osterhagen 16 Personen.

Zusammen mit Pastor Simon Burger, der sich unter anderem mit der Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis Harzer Land beschäftigt, produziert Kahle Video-Gottesdienste. Diese können sich Interessierte über das Internet anschauen. Der digitale Gottesdienst des vergangenen Sonntags wurde 52-mal angeschaut. Die an den Osterfeiertagen seien bis zu 130-mal angeklickt worden, berichtet Kahle. „Es wird gut angenommen, wir haben das Interesse geweckt.“ Wann Gottesdienste wieder in den drei Kirchen gefeiert werden, ist aktuell noch unklar.

Auf weitere Technik setzen

Auf die „realen Gottesdienste“ freut sich auch Pastor Andreas Schmidt von der Paulus-Kirchengemeinde in Bad Lauterberg. Wobei auch er – ebenfalls in Zusammenarbeit mit Burger – erfolgreich Online-Gottesdienste herstellt (wir berichteten). „Es gab gute Rückmeldung, ich war sehr überrascht über den Erfolg.“ Ein Video sei rund 350 mal angeklickt worden, berichtet er. Der nächste Online-Gottesdienst soll das Thema „Mit allen Wassern gewaschen“ haben.

Schmidt erinnert an die 1970er Jahre, als manche Pastoren ihre Gemeinden mitpredigen ließen. Zu Diskussionen mit digitaler Hilfe soll es künftig kommen, es soll weitere Technik eingesetzt werden – „wir sind noch am Lernen“. Vor allem jüngere Menschen könnten so erreicht werden. Es gebe einige Senioren, die digital vernetzt sind. Man müsse sehen, wie man die anderen auch ins Boot holen kann.

Taufen und Trauungen in der Paulusgemeinde wurden bislang nicht abgesagt, sie wurden lediglich verschoben.

