Zu 27 Einsätzen sind Bereitschaftsmitglieder des DRK-Ortsvereins Bad Lauterberg in diesem Jahr bereits ausgerückt – vor allem in den vergangenen Wochen seit dem Auftreten der Corona-Krise auch im Südharz. Im März und April unterstützten die Ehrenamtlichen vermehrt den regulären Rettungsdienst.

Das hat zwei Gründe, die beide mit der aktuellen Situation zu tun haben, berichtet Thomas Voigt, Erster Vorsitzender des Lauterberger Ortsvereins im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Rettungs- und Krankentransportwagen müssen nach jeder Fahrt komplett desinfiziert werden, damit sämtliche Viren abgetötet werden. Das Desinfektionsmittel muss zudem eine gewisse Zeit einwirken – entsprechend lange ist das Fahrzeug nicht einsatzbereit. Der zweite Grund ist, dass Corona-Patienten teilweise weiter transportiert werden als andere Patienten, zum Beispiel bis nach Bad Gandersheim. Und für diese Touren sind die Einsatzfahrzeuge länger eingebunden.

„Die Fahrten haben eine wesentlich größere Umlaufzeit, unter Umständen drei Stunden“, erläutert Voigt. Und darum greift der Rettungsdienst auf ehrenamtliche Unterstützung von Hilfsorganisationen zurück, die mit Personal und Fahrzeugen aushelfen. Es könne vorkommen, dass das Rote Kreuz nach einem Rettungsdiensteinsatz noch auf Abruf bleiben soll – dann kann der Einsatz für die Freiwilligen schon mal viereinhalb Stunden in Anspruch nehmen.

Besonderheiten im Umgang mit Corona-Patienten beachten

Bei diesen Einsätzen gibt es momentan Besonderheiten zu beachten. So tragen die Retter – ganz gleich ob Rettungsdienst-Mitarbeiter oder DRK-Helfer – permanent FFP2-Schutzmasken. Ferner fragen sowohl die Leitstelle, als auch die Sanitäter noch einmal vor Ort, ob es sich bei dem Patienten um einen an Corona Erkrankten handeln könnte. Wenn dem so ist, legen sie „Vollverhüllung“ an: Handschuhe anziehen und auch abkleben, Schutzkittel überziehen.

Ein entsprechendes Set mit der Einmal-Schutzausrüstung ist beim DRK in Bad Lauterberg vorhanden. Wird es verwendet, gibt es Nachschub vom Rettungsdienst. „Das funktioniert, es gibt keine Engpässe“, bemerkt Ortsvereinsvorsitzender Voigt im Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Allerdings sei es den Freiwilligen aus der Kneippstadt schon lieber, wenn die Hauptamtlichen die Corona-Fälle betreuen. „Die Angst vor einer Infektion fährt schon mit, wenn auf dem Pieper steht, dass es sich um einen Corona-Patienten handelt“, gibt Voigt ehrlich zu.

Denn aktuell fehlt ein wenig die Übung im Umgang mit solchen Einsätzen, zum Beispiel das An- und Ablegen der Schutzkleidung. Das liegt daran, weil Bereitschaftstreffen samt Ausbildung wegen den Vorgaben in der Krise nicht stattfinden können. „Es wäre eine Herzensangelegenheit, wenn wir zur Ausbildung zusammenkommen könnten.“

22 Aktive gehören der Lauterberger DRK-Bereitschaft an

Der DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg gehören 22 Aktive an. Einige davon leben zum Beispiel in Herzberg oder Bad Sachsa, können bei Alarm also nicht schnell genug am Einsatzfahrzeug sein. Sie sind aber bei großen Sanitätsdiensten wie etwa beim Hexentrail dabei. Nichtsdestotrotz können bei Alarm bis zu 15 Bereitschaftsmitglieder schnell abfahrbereit sein.

Dann geht es beispielsweise in ein Waldstück, um einen Verunglückten zu helfen. Oder sie unterstützen eben den Rettungsdienst. Manchmal käme man mit dem Patienten ins Gespräch, erkläre, dass es sich um Ehrenamtliche handelt, die – wie auch die Feuerwehr – alarmiert wurden. Da würden die Patienten schon staunen und das Engagement loben, so Voigt.

Was die Unterstützung des Regelrettungsdienstes während der Corona-Pandemie angeht: Die Lage habe sich seit zwei Wochen etwas entspannt, berichtet der DRK-Vorsitzende. Denn je ein Fahrzeug der Rettungswachen in Barbis und Herzberg ist jetzt zusätzlich im 24-Stunden-Dienst in Bereitschaft.

