Grundschule Lauterberg: Jede Klasse hat eine Etage für sich

Die Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. Die Viertklässler drücken in Bad Lauterberg wieder die Grundschulbank. An die Auflagen und Hygieneregeln halten sie sich vorbildlich.

Von einem guten Start der Viertklässler nach den entsprechenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen berichtet Viola Thieme-Brandt, kommissarische Schulleiterin der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg: Die Mädchen und Jungen halten sich diszipliniert an die neuen Regeln, und die Schulleitung konnte den Rahmenhygieneplan aus Hannover gut umsetzen. Vor dem Beginn am Montag, 4. Mai, seien die Lehrkräfte jedoch etwas aufgeregt gewesen, ob alles reibungslos funktionieren wird.

Das tat es. Vor dem Haupteingang der Schule wurden mit Strichen die nötigen Abstände markiert. Die Kinder reihten sich auf und wurden hinein begleitet. Die, die mit dem Bus kamen, wurden von der Haltestelle abgeholt. Alle Kinder trugen artig Mund-Nase-Masken, wie es auch für sie vorgegeben ist. Und vor dem Unterricht mussten sie erst einmal ihre Hände waschen. Das Reinigungsunternehmen, das die Hausbergschule säubert, habe zudem Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Im Eingangsbereich stehe dafür auch ein Spender bereit, so Viola Thieme-Brandt. Kleine Gruppe und ausreichend Abstand Für die Kinder ändert sich so manches auf dem Schulhof und im Gebäude. Beispielsweise sind die Treppen so abgeklebt, dass – falls sich die Kinder doch einmal begegnen – alle immer auf der rechten Seite gehen. Das soll auch nach Corona beibehalten werden, um etwas Disziplin zu üben. Außerdem sind die drei vierten Klassen jeweils halbiert worden, sodass jetzt sechs kleine Gruppen die Schulbank drücken. Auf diese Weise ist in den Räumen ausreichend Platz, um die Abstandsvorgaben einzuhalten. Außerdem steht für jede Klasse eine eigene Etage samt Sanitäranlagen zur Verfügung. Solange nur die Viertklässler da sind, ist das gut machbar. Die Klassen werden übrigens im Wechsel unterrichtet: Die eine Hälfte startete am Montag und blieb gestern zu Hause, deren Gegenpart begann am Dienstag. Aufgaben gibt es immer auch für den Tag zu Hause. Mit Abstand zusammenbleiben Auch auf dem Schulhof gibt es neue Regeln zu beachten: Die Mädchen und Jungen sollen in ihren festen Gruppen zusammenbleiben, müssen aber untereinander Abstand halten. „Das muss Alltag werden“, bemerkt Viola Thieme-Brandt. Es sei anfangs schon schwer gewesen, als die Kinder ihre Klassenkameraden wiedergesehen haben und sich nicht umarmen durften. Über die Vorgaben für den neuen Schulalltag hatte die Schulleitung einen Elternbrief verschickt – mit der Bitte, das ein oder andere schon einmal zu trainieren, etwa das Tragen von Mund-Nase-Masken. Beim digitalen Informieren und Absprechen habe gestört, dass es noch keine schulinterne Lösung gibt, mit den Eltern etwa über Whatsapp kommuniziert werden musste. „Im Zuge des Digitalpakts waren wir schon dabei gewesen, etwas zu planen. Aber dann kam Corona.“ Ansonsten habe alles gut geklappt, auch etwa die Versorgung mit Arbeitsmaterial. Zwei Wünsche hat Viola Thieme-Brandt: dass die Drittklässler, wenn sie in zwei Wochen dazukommen, auch so diszipliniert die neuen Regeln einhalten. Und dass sie möglichst alle 266 Grundschüler vor den Sommerferien noch einmal sieht. Die Erstklässler hätten noch nicht einmal alle Buchstaben lernen können.