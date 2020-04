Königshütte nutzt nun auch die Sozialen Medien

Die Königshütte in Lauterberg ist seit wenigen Wochen auch auf der Internet-Plattform Facebook zu finden – unter dem Namen „Königshütte Bad Lauterberg Industriedenkmal“. „Wir erhoffen uns, damit eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen und das Industriedenkmal bekannter zu machen“, teilt Gudrun Grzyb vom Förderkreis Königshütte auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Interessierte finden auf der jungen Seite schon jetzt viele Informationen aus der Geschichte der Eisenhütte, historische und neue Bilder – darunter einen virtuellen Rundgang über das Gelände in Bad Lauterberg –, verschiedene Berichte und Aktionen.

Eine Aktion ist der Internationale Museumstag am 17. Mai, der in diesem Jahr – wegen der Einschränkungen in Zeiten der Corona-Pandemie – nur digital stattfindet. „Dort kann die eigene Facebook-Seite mit der Museumsseite vernetzt werden“ – das war ein Grund für das Erstellen eines Auftritts der Königshütte in dem Sozialen Medium, berichtet Gudrun Grzyb.

An die Möglichkeiten bei Facebook herantasten

Sie und Monika Wildner organisieren die Seite. „Frau Wildner hat das Know-how, wie alles bei Facebook so funktioniert, sie hat die Seite eingerichtet und mich als Admin ins Boot geholt. Ich habe erst einmal ein paar Grundinfos plus Fotos zur Königshütte eingestellt. Ich bin ein ,Greenhorn’ oder ,Frischling’, was Facebook angeht und taste mich gerade so langsam heran. Nicht alles, was ich will, bekomme ich auch hin“, gibt Gudrun Grzyb ehrlich zu. Sie habe zunächst auch ihren eigenen Fotofundus durchsucht, um Bilder für den Online-Auftritt zu finden.

Screenshot von der Facebook-Seite von „Königshütte Bad Lauterberg Industriedenkmal“. Foto: Screenshot

Diesen bestücken die beiden Frauen jeweils von zu Hause aus – „die Corona-Krise lässt natürlich auch nicht zu, dass wir uns in dem Kreis treffen, in dem die Idee zur Facebook-Seite entstanden ist“. Zudem habe Monika Wildner – sie leitet den Bad Lauterberger Nähtreff – momentan auch viel damit zu tun, Stoffmasken für Nase und Mund ehrenamtlich herzustellen (wir berichteten). Gudrun Grzyb: „Als Rentnerin habe ich momentan wohl die meiste Zeit, und so habe ich das Abenteuer Facebook gewagt und bin wirklich erst einmal dabei, mich mit dem Prozedere des Postens und Seite verwalten vertraut zu machen.“

Ankündigungen, Berichte und Informationen zu Veranstaltungen auf dem großen Hüttengelände in der Kneippstadt oder zu den regelmäßigen Führungen unter anderem durch das Südharzer Eisenhüttenmuseum samt geschichtlichen Rückblicken sollen auch auf der Facebook-Seite veröffentlicht werden. Auf diese Weise würden mehr Menschen in und auch außerhalb von Bad Lauterberg beziehungsweise dem Südharz erreicht, erläutert Gudrun Grzyb.

Berichte etwa über die Sanierung der Scholmwehrbrücke

Ein aktuelles Beispiel, das vielen Leuten bekannt gemacht werden soll, ist die geplante Sanierung der Scholmwehrbrücke in Bad Lauterberg. Für das Projekt gab es jüngst den Zuwendungsbescheid vom Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig über gut 162.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Leader-Förderprogramm (wir berichteten).

Es soll künftig auch beispielsweise über die Sanierung der Maschinenfabrik informiert werden, bemerkt die Beirätin im Förderkreis Königshütte Bad Lauterberg.

Historische Substanz erhalten und zugänglich machen

Der eingetragene Verein hat es sich zum Ziel gemacht, in Kooperation mit der Firma Königshütte die historische Substanz des unter Denkmalschutz stehenden Gebäude-Ensembles in Lauterberg zu erhalten.

Außerdem sanierte der Förderkreis in der Vergangenheit das verfalle Probierhaus und machte daraus das Eisenhüttenmuseum. Es wurde 1997 eröffnet. Es hat zwar wegen der Corona-Pandemie geschlossen, aber im Innern lernen die Besucher nach der Krise wieder Wissenswertes zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Hüttenwesens. Ein Hingucker ist das große Funktionsmodell, das nach Originalplänen von 1736 gebaut wurde. Infotafeln und zahlreiche Exponate gibt es auch zu sehen. Fotos aus dem Museum sind natürlich auf der neuen Facebook-Seite des Industriedenkmals zu finden. Genauso wie ein Video von einer Lesung aus Hans-Joachim Wildners Harzkrimi „Erzfeuer“, dessen Hauptspielort die Königshütte in Lauterberg ist.