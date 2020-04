Unbekannte lagern Bauschutt am Wander-Parkplatz bei Barbis ab

Unbekannte haben auf dem Wanderparkplatz im Großen Andreasbachtal in Barbis illegal ihren Bauschutt entsorgt. Darüber informiert Joachim Pätzmann vom Harzklub-Zweigverein Barbis in einer Mitteilung. Er schreibt von „keinem netten Gruß zu Ostern“, der dort von Karsamstag auf Ostersonntag hinterlassen wurde. „Wanderer, die in der Zeit der Corona-Krise dieses Tal gerne für kleine Wanderungen nutzen, schütteln nur mit dem Kopf und können ein solches Verhalten nicht verstehen“, so Pätzmann. Er weist darauf hin, dass keine zehn Schritte entfernt ein Schild auf den Erhalt der Erholungslandschaft aufmerksam macht – kombiniert mit der Bitte, die Natur sauber zu halten. „Es gibt auch legale Wege seinen Bauschutt zu entsorgen, aber so bitte nicht“, so Pätzmann.

