Bei Rentieren und Eisbären: Lauterbergerin reist nach Spitzbergen

Sina Lüpke aus Bad Lauterberg studiert in Göttingen im Master of Education Erdkunde, Französisch, Italienisch. Im März 2020 besuchte sie ihren Mitbewohner in Longyearbyen auf Spitzbergen im arktischen Eismeer. Sie kam mit dem letzten Flug, der abging, wieder nach Hause -- die Corona-Pandemie hätte ihre Reise beinahe ins Chaos gestürzt.