Knobeln statt gärtnern: Die Kleingärtner in der Lauterberger Aue haben zum Spielenachmittag gebeten - und waren am Ende überwältig vom großen Zuspruch. Fast 50 Interessierte, darunter Kleingärtner, Knobelfans und Besuch aus Bad Sachsa, strömten ins Vereinshaus. An verschiedenen Tischen wurde dann geknobelt. Äußerst ausgelassen waren Laune und Stimmung der Spieler, so dass man sich über einen sehr gelungenen Nachmittag freuen konnte. Freuen konnte sich vor allem Lena Schrank am Schluss. Sie gewann die Knobelpartie mit den meisten Punkten. Ihren Preis durfte sie sich aussuchen. Zur Verfügung standen vor allem Fleischpreise. Platz 2 ging an Thomas Schindewolf und Platz 3 an Brigitte Hübel. Da das Interesse so groß war, planen die Kleingärtner eine Wiederholung des Knobelnachmittages im Herbst.

