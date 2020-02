Schnell-Einsatz-Gruppe des ASB übt für den Ernstfall

Barbis. In den Hallen der Rettungswache in Barbis wurde die Einrichtung einer Patientenablage geprobt.

Um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein, übte die Schnell-Einsatz-Gruppe des ASB Bad Lauterberg im Rahmen eines Dienstabends in den Hallen der Rettungswache in Barbis am Zoll den Aufbau und die Einrichtung einer Patientenablage. Der Aufbau wurde in einzelnen Etappen durchgeführt, um auch den neuen Mitgliedern den Ablauf sowie die Gerätschaften im Detail zu zeigen.

Alle Beteiligten haben mit großem Interesse sowie Arbeitseifer zu einer gelungenen Übung beigetragen, berichtet Sven Obermann, Bereichsleiter Rettungsdienst beim ASB. „Unsere Schnell-Einsatz-Gruppe übt regelmäßig für den Ernstfall. Wenn plötzlich viele Verletzte medizinisch versorgt oder gerettet werden müssen, sind unsere Ehrenamtlichen schnell zur Stelle und arbeiten Hand in Hand mit anderen Hilfsorganisationen.“

Die Schnell-Einsatz-Gruppen dienen dem Bevölkerungsschutz: Eine Massenkarambolage oder ein Busunglück auf der Autobahn, ein Feuer oder eine Naturkatastrophe – plötzlich müssen viele Verletzte gleichzeitig medizinisch versorgt, ins Krankenhaus oder aus Trümmern in Sicherheit gebracht werden. Dann stößt der reguläre Rettungsdienst oft an seine Kapazitätsgrenzen. Schnelle Hilfe bieten dann die Schnell-Einsatz-Gruppen, die der ASB überall in Niedersachsen vorhält – hervorragend ausgebildete, meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sofort alarmiert werden können, heißt es dazu auf der Homepage der Organisation

Sie sind eng verzahnt mit Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Die Aufgaben einer SEG sind vielfältig: medizinische Ver­sor­gung und Transport von Verletzten, Mitwirkung bei Evaku­ie­rungen, Betreuung unverletzter Betroffener, Verpflegung von Einsatzkräften und Betroffenen oder Beförderung von zusätzlichem Personal und Gerät.

Auch außerhalb eines Großschadensereignisses gibt es im „Alltag“ von SEG-Helfern beim ASB immer etwas mit Gleichgesinnten zu tun: regelmäßige Dienste und Übungen, Unterstützung anderer Organisationen wie THW und Feuerwehr bei Übungen und Einsätzen, Pflege von Material und Fahrzeugen, Sanitätsdienste oder medizinische und technische Weiterbildung. Arbeitskleidung stellt der ASB seinen Aktiven zur Verfügung. Die Mitglieder engagieren sich freiwillig: Ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Regelmäßig treffen sich die Helfer zu Dienstabenden und halten sich hier nicht nur selber in Erster Hilfe fit, berichtet Obermann. Fahrzeuge und Geräte werden gepflegt, medizinische und technische Weiterbildungen stehen genauso auf dem Programm, wie gemeinsame Übungen mit anderen Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, THW, DRK oder den Johannitern. Und oft stehen an den Wochenenden Sanitätsdienste auf dem Programm.

Bereichsleiter Sven Obermann lädt Interessierte ein, sich ebenfalls ehrenamtlich beim ASB zu engagieren und einfach mal vorbeizuschauen: „Unsere ehrenamtlichen Helfer treffen sich wieder am 17. Februar zu ihrem nächsten Dienstabend in der Scharzfelder Straße 90 in Bad Lauterberg.“