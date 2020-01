Geisterfahrer auf der Bundesstraße 243 bei Bad Lauterberg

Ein „Geisterfahrer“ war am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 243 neu zwischen Bad Lauterberg und Bad Sachsa unterwegs: Der Mann fuhr in Richtung Nordhausen, jedoch auf der Fahrbahn Richtung Herzberg. Bei der Polizei gingen infolge mehrere Anrufe ein. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision, da alle Verkehrsteilnehmer – auch der Falschfahrer – auf der für sie jeweils rechten Fahrspur blieben. Der Geisterfahrer konnte von der Polizei mit Hilfe einer Videoaufnahme ermittelt werden, die eine sogenannte Dashcam in einem der anderen Autos aufgezeichnet hatte. Er wohnt in Nordhausen.

Die Polizei in Bad Lauterberg sucht jetzt nach Zeugen, die möglicherweise durch den Geisterfahrer gefährdet wurden, Hinweise unter Telefon 05524/9630.