„Guter Draht zwischen Stadt und Kirche“

Zu „Gemeinde in der Kneipe“ hatte die Bad Lauterberger Paulusgemeinde eingeladen. Pastor Andreas Schmidt sprach mit seinem Gast, Verwaltungschef Dr. Thomas Gans, und den Teilnehmern über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von kirchlicher und kommunaler Gemeinde. Rund ein Dutzend Lauterberger waren der Einladung in das Restaurant „Goldene Aue“ gefolgt. Zu dem „gemütlichen Miteinander“ begrüßte Schmidt die Anwesenden, die sich zunächst an...