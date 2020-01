Haus-Lukas-Bewohner genießen besinnliche Zeit

Waffelduft und Lichterglanz, Kekse, Punsch und viel Harmonie: In der Senioreneinrichtung Kursana Domizil Bad Lauterberg haben Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige die Adventszeit sowie die Festtage in vollen Zügen genossen, denn im Haus Lukas wurde die festliche Zeit besonders besinnlich gestaltet: „Bei uns finden in der gesamten Adventszeit in den verschiedenen Wohnbereichen die Weihnachtsfeiern für die Bewohner statt“, berichtete die Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg unmittelbar nach den Festtagen.

Dabei gehören selbstgebackene Kekse und Glühwein sowie Kinderpunsch im Kursana Domizil mehr als einen Tag lang zum Standard. „Das weihnachtliche Programm wird von den Mitarbeitern der sozialen Betreuung vorbereitet und auch mit viel Eifer durchgeführt“, so Schomburg.

Bewohner Manfred Könning fasste dann auch die einhellige Meinung der Senioren passend zusammen: „Ich fand die Feiern wieder sehr gut“.

Der Nikolaus besuchte die Kursana-Bewohner. Foto: Kursana-Pressefotos

Begonnen hatte der Weihnachtsmarathon schon am 6. Dezember mit einem Besuch des Nikolauses. Der prominente Gast war in seinem edlen Gewand durch die Einrichtung flaniert. „Er hat auch Nüsse und Mandarinen an die Bewohner verteilt“, blickte die Direktorin jetzt noch einmal zurück. In der Weihnachtszeit lassen im Haus Lukas die Bewohner auch ihren Humor nicht vermissen: Sie müsse ja offenbar brav gewesen sein, wenn sie Geschenke bekomme, quittierte Bewohnerin Magret Buegener den Besuch mit einem Augenzwinkern.

Nur einen Tag später erlebten Bewohner und Mitarbeiter, Angehörige und zahlreiche interessierte Besucher beim Weihnachtsmarkt vor der Einrichtung einen der Höhepunkte des festlichen Dezembers: Zum Programm gehörten nicht nur Klassiker wie Bratwürstchen, Waffeln, Popcorn, warme und kalte Getränke. „Auch ein Auftritt der Harzer Zitterhexen und eine Feuershow sorgten für gute Unterhaltung“, so Schomburg. Zu den Ausstellern und Anbietern altersgerechter Produkte gehörten beim Weihnachtsmarkt im Kursana Domizil zwar auch das Sanitätshaus Sturm und die Postapotheke. „Aber auch unsere Bewohner haben an einem Stand selbstgefertigte Artikel wie Schneemänner und verschiedene Deko verkauft.“ Zufrieden zeigte sich auch die Bewohnerin Martha Koch. Sie konnte den Erfolg der Aktion auch gut beurteilen: „Sie war ja die ganze Zeit am Stand“, bestätigte die Direktorin. Die Freude über den Verkaufserfolg und die guten Einnahmen war bei den Standhelfern auch begründet: „Die gesamten Erlöse des Bewohnerbasars sollen an den Kinderschutzbund in Bad Lauterberg gespendet werden“, berichtet Martha Koch.

Gut angekommen waren bei den Senioren auch einige Klassiker wie die frischgebackenen Waffeln, wie etwa die Bewohnerin Marie-Luise Neumann nach der Aktion hervorhob. Auch Gerhard Wolff lobte die Veranstaltung in den höchsten Tönen: „Es hat viel Spaß gemacht. Allerdings war es ein wenig schade, dass das Wetter nicht so toll war.“