Urkomische Sketche sorgen für Lacher

Eine Landfrau, die sich mit Butter und Ketchup schminkt, ein nicht alltägliches Gespräch unter Eheleuten und ein Kaffeklatsch von vier Bäuerinnen: Dass solche Situationen zuweilen äußerst komisch sein können, dafür hat jetzt in der Senioreneinrichtung Kursana Domzil Bad Lauterberg ein Sketchnachmittag einen Beweis geliefert.„Mitarbeiter der Betreuung, der zusätzlichen Betreuung und der Pflege haben vier Sketche aufgeführt und damit für Lacher im Publikum gesorgt“, berichtete Kusana-Direktorin Stefanie Schomburg. Zuvor hatte vor allem der ungewöhnliche Kosmetik-Koffer einer Landfrau - mit Ketchup und guter Butter die Stimmung zum Siedepunkt gebracht. Jede Menge Spaß hatten in der Einrichtung nicht nur die Bewohner, sondern auch einige Angehörige. Bewohnerin Christa Huff hatte nach dem Landfrauen-Sketch einen passenden Kommentar parat. Die gute Dame müsse sich nach ihrer Schmink-Einlage wohl erst einmal duschen, sagte sie amüsiert. Valentina Fan hatte Lust auf eine Neuauflage der Aktion bekommen. „Das war sehr lustig“, sagte sie und wurde von Ingrid Langer bestätigt. „So viel gelacht habe ich noch nie“, sagte die Bewohnerin. Für ihre Mitbewohnerin Anneliese Bockelmann war es sogar unvorstellbar, diese Show nicht amüsant zu finden: „Wer das nicht lustig fand, geht wohl zum Lachen in den Keller“, sagte die Seniorin.

