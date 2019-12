Urlaub in Ostfriesland machten jetzt einige Mitglieder des Südharzer Automobilclub im ADAC aus Bad Lauterberg. Auf der Hinfahrt besuchte man den Kramermarkt in Oldenburg, das Hotel stand dann in Wittmund in Ostfriesland. Man besuchte Langeoog, entdeckte Ostfriesland und man unternahm eine Boßeltour sowie eine Rundfahrt entlang der schönen Nordseeküste. Darüber hinaus besuchte man die Moorlandschaft im Saterland. Nach einem ausgiebigen Vortrag über das Moorgebiet und einem Film, wurde eine Tour mit der dortigen Moorbahn durch die Landschaft unternommen. Fazit: Es waren vier erlebnisreiche und interessante Tage

