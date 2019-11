Bad Lauterberger wünschen sich Diskussion über Parkplatz-Verkauf

Eine kleine Gruppe älterer Bad Lauterberger hat sich am Rande des Wochenmarkts um Monika Wildner versammelt. Sie diskutieren darüber, wie wichtig der Parkplatz zwischen dem Verwaltungssitz und dem Kurhaus ist und was sie sich im jetzigen Rathaus vorstellen, wenn die Verwaltung erst einmal ausgezogen ist. Und darüber, dass sie sich nicht gut genug informiert fühlen, was im Kern der Kneippstadt geschehen könnte. Ein Vorschlag eines...