25 Physiotherapieschüler starten ihre Ausbildung

Die niedersächsische Landesregierung in Hannover hat im vergangenen Jahr beschlossen, das Schulgeld für die meisten Gesundheitsfachberufe abzuschaffen. Hintergrund ist der Wunsch, diese Berufe zu stärken und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So starteten jetzt erstmalig 25 Physiotherapieschüler ihre Ausbildung an den Schulen Dr. Muschinsky, ohne monatlich Schulgeld zahlen zu müssen. Erik Cziesla und Benjamin Muschinsky begrüßten die neuen Schüler als Geschäftsführer und hießen sie im Unternehmen Dr. Muschinsky willkommen. „Eine gute Entscheidung, ist doch die Physiotherapieausbildung in Bad Lauterberg seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau und sind unsere Schüler schon vor dem Examen in ihren neuen Job vermittelt“, erklärte Cziesla. In Vertretung für Dr. Gans richtete Erik Cziesla auch als stellvertretender Bürgermeister ein paar Worte an die neuen Lauterberger. Damit sich alle möglichst schnell zurechtfinden, übergab er eine Infobroschüre über den Ort und Freikarten für das Vitamar. „Auch wenn es in den nächsten drei Jahren viel zu lernen gibt, darf der Freizeitgedanke nicht zu kurz kommen. Und da hat Bad Lauterberg viel zu bieten“, so Cziesla.

