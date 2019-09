Hochprozentiger Ausflug nach Nordhausen

Mit einer historischen Straßenbahn fuhren jetzt die SoVD-Männer aus Bad Lauterberg. Es ging durch Nordhausen, Ziel war die “Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei”. Hier gab es für die Teilnehmer einen Imbiss und die Herren erfuhren so einiges über die Kornherstellung. Man wanderte durch die historischen Räume und erfuhr wie aus Roggen Korn wird. In den historischen Produktionsräumen ging es um die Kornbrandproduktion des beginnenden 20. Jahrhunderts, im Mühlenraum um das Schroten von Roggen für die Maische. Im Brennraum, in dem auch heute noch destilliert wird, konnten die Teilnehmer nachempfinden, wie Alkohol aus Maische gewonnen wird. Die Gruppe erlebte eine Zeitreise in die über 500-jährige Geschichte des “Nordhäuser Korns”. Am Ende konnten die Herren das Ergebnis natürlich probieren.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder