20. Geburtstag gefeiert

Geburtstag feierte jüngst die MS Kontaktgruppe Südharz. 20 Jahre jung wurde die Gruppe. Tanja Borrmann und Gundela Heinrich-Rössig gründeten die Gruppe. Man traf sich in BArbis, Scharzfeld und Lauterberg. Das Suchen nach geeigneten Räumen gestaltete sich oft sehr schwierig, da viele Lokalitäten nicht behindertengerecht sind.

Während der 20 Jahre kamen einige MS Betroffene mit ihren Angehörigen, oder allein in die Gruppe und gingen wieder, oder verstarben. Ein harter Kern blieb. Als Tanja Borrmann ausstieg, folgte ihr Ines Bierwisch als Ansprechpartnerin.

MS, die Krankheit mit den 1.000 Gesichtern. Die Gruppenmitglieder wissen, was es heißt mit dieser neurologischen Krankheit, die das Gehirn und das Rückenmark beeinträchtigt, zu leben. In Deutschland sind etwa 140 000 Patienten an MS erkrankt – es handelt sich damit um eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen.

Es hatten sich wesentlich mehr MS-Betroffene zur Jubiläumsfeier angemeldet, mußten jedoch wegen akuten Problemen kurzfristig absagen, so dass nur der „harte Kern“ gekommen ist. Die Anwesenden waren sich einig, dass es eine sehr schöne, spaßige Veranstaltung gewesen war, ob auf der neu gestalteten Mini-Golf-Anlage im Bad Lauterberger Kurpark, oder das anschließende Essen im griechischen Restaurant „Santorin“ im Kurpark. Interessierte können Kontakt mit Ines Bierwisch (05524 - 6396) oder Frau Heinrich-Rössig (05524 – 99 76 33) aufnehmen.