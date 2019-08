Barbiser Straße ist ab Montag gesperrt

Der Bahnübergang auf der Barbiser Straße in Barbis ist ab Montag, 2. September, voraussichtlich bis Freitag, 18. Oktober, für den Straßenverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Bad Lauterberg mit. Für Fußgänger ist es hingegen möglich, die Bahnanlage am DB-Haltepunkt Barbis in beide Richtungen zu überqueren.

Im Zuge der Brückensanierungen bei Bad Lauterberg wird am Montag mit den Arbeiten an der letzten von insgesamt fünf Brücken an der alten B243 begonnen, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit. An der Brücke über den Barbiser Bach wird unter anderem die Fahrbahn erneuert und die Kappen instand gesetzt. Dazu muss die Barbiser Straße gesperrt werden. Die Baukosten betragen insgesamt rund 100.000 Euro.

Die Umleitung ins Gewerbegebiet Barbis erfolgt von Scharzfeld kommend über die B27 nach Bad Lauterberg und dann über die Butterbergstraße, K432, L531 in Richtung Bartolfelde. Von dort wird der Verkehr zur Barbiser Straße geführt und umgekehrt. Für die Anlieger nördlich des Bahnüberganges erfolgt die Umleitung in Richtung Herzberg über die Oberfelder Straße auf die B27 und in Richtung Bartolfelde/Osterhagen ebenfalls über die Oberfelder Straße auf die B27 in Richtung Bad Lauterberg.