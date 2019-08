Knobelrunde bei den SoVD-Herren

Die Männer des SoVD Bad Lauterberg trafen sich zum Knobeln. Der Sprecher der Gruppe, Siegfried Weisemann, konnte 23 Kameraden, darunter auch den Vorsitzenden Ulrich Helmboldt begrüßen. Aufgeteilt in zwei Gruppen knobelten die Herren, was das Zeug hielt. Nach zwei Durchgängen stand der Sieger fest. Es war Falk Schreiber, der einen Gutschein in Höhe von 25.00 Euro für die Gaststätte Goldene Aue bekam. Auf Platz 2 landete Herbert Wittenburg, der einen Gutschein in Höhe von 20 Euro erhielt und der dritte Platz ging an Manfred Witthuhn, der einen Gutschein in Höhe von 15 Euro erhielt. Auch die beiden Letztplazierten erhielten einen Trostpreis.

