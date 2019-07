Stichtag für Förderung der Scholmwehrbrücke rückt näher

Die Scholmwehrbrücke in Bad Lauterberg führt Fußgänger über den Fluss Oder.

Die Scholmwehrbrücke, die über den Fluss Oder führt und Fußgängern einen Umweg von rund einem Kilometer erspart, ist marode, sie muss dringend repariert werden. Etwa 212.000 Euro soll die Sanierung des Bad Lauterberger Wahrzeichens kosten und durch einen EU-Fördertopf größtenteils übernommen werden (wir berichteten). Ein Fünftel der Kosten, gut 42.000 Euro, muss durch öffentliches Geld abgedeckt werden, das legt das Förderprogramm LEADER fest – quasi als Zeichen, dass das Projekt von der Öffentlichkeit unterstützt wird.

Wie berichtet, stehen bereits 25.000 Euro im Haushalt für das Vorhaben. Das hat der Stadtrat beschlossen. Doch weil sich die geschätzten Gesamtkosten erhöht haben, müsste noch einmal nachgelegt werden: Es geht um weitere 17.000 Euro. „Das ist dann eine stolze Summe für ein Projekt“, sagt Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD) auf Nachfrage unserer Zeitung und bemerkt, dass der kommunale Eigenanteil auch vom Landkreis Göttingen kommen könnte; dieser habe jedoch abgelehnt.

Schlussendlich entscheiden die Mitglieder des Stadtrats, ob der Bad Lauterberger Anteil auf 42.000 Euro erhöht wird. Das wäre dann die Grundlage dafür, einen Förderantrag überhaupt stellen zu können. Aktueller Stichtag für Anträge ist der 31. Juli. Der Rat tagt jedoch erst wieder am 26. September.

Das Thema war bei der jüngsten Ratssitzung vor der Sommerpause von der Tagesordnung genommen worden. Es sei zu dem Zeitpunkt nicht klar gewesen, ob die Kalkulation den tatsächlichen Baukosten stand halte, verdeutlicht Gans. Immerhin sei sie schon einmal „deutlich teurer“ geworden.

Das bezweifelt Christian Mühl vom Förderkreis Königshütte. Zum Beispiel gab es jüngst grünes Licht von der Unteren Denkmalschutzbehörde: Wenn der aktuelle Plan so umgesetzt werde, seien die Auflagen erfüllt. Der Verein, der sich der Bad Lauterberger Brücke angenommen hat, will sich um Baugenehmigung, Ausschreibung und den Förderantrag kümmern. Brücken-Eigentümer ist hingegen ein Privatmann, der dem geplanten Sanierungsvorhaben zugestimmt hat.

Mühl, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, erklärt, sowohl Vereinsmitglieder als auch Ratsleute hätten gedacht, noch mehr Zeit zu haben: Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause habe Bürgermeister Gans gesagt, dass das bevorstehende Treffen der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe ausfalle. Doch dem war nicht so. Der Gruppe für die Region Osterode müssen die Projekte, für die Fördergeld beantragt wird, vorgestellt werden – vor Stichtagen wie dem 31. Juli.

Mühls Aussage sei korrekt, sagt Gans. Er habe die Information von der Aktionsgruppe bekommen, sie sei jedoch falsch gewesen. „Deshalb hat sich der Rat auch Zeit gelassen“, bestätigt das Stadtoberhaupt.

Es scheint so, als verzögere sich das ganze Prozedere weiter. Doch Mühl hat womöglich einen Ausweg gefunden, darf immerhin einen vorläufigen Antrag einreichen, wie er am Dienstag berichtet. Das Landesamt für regionale Entwicklung sei einverstanden. „Die sind alle sehr nett in den Ämtern“, lobt Mühl auch die Stadtverwaltung.

Mit etwas Glück und einem positiven Förderbescheid könnten die eigentlichen Bauarbeiten bereits im Spätsommer kommenden Jahres beginnen. Die Reparatur dürfte innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen sein, schätzt er.

Übrigens wird auch über eine Alternative zur maroden Fußgängerbrücke nachgedacht: ein Neubau für zirka 350.000 Euro. „Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, alle Möglichkeiten zu prüfen“, erklärt Bürgermeister Gans.