Auf Tuchfühlung mit Wildtieren

Hannover war das Ziel einer Tagesfahrt des SoVD Bad Lauterberg. Auf der Hinfahrt gab es bereits in Bockenem die erste Pause, hier wurde gefrühstückt. Anschließend besuchte man das Modehaus Adler, bevor es weiter in den Zoo ging. Hier gab es viel zu sehen. Vor allem erfreute man sich an den vielen Jungtieren. So sah man eine große Flamingoschar, die grauen, flauschigen Nachwuchs haben. Die vier Nilpferde badeten schnaubend. Diese Tiere können ca. 3 Tonnen an Gewicht erreichen. Zebras, Löwen, Affen, Erdmännchen und viele kleine und große Tiere sah man auch bequem vom Safariboot - auf dem Sambesi Fluss - aus. Die eineinhalbstündige Führung, ging mit vielen Erklärungen und netten Anekdoten kurzweilig zu Ende. Ein kleines Dankeschön übergaben Ulrich und Brigitte Helmboldt an die Scouts, die die Besucher durch den Zoo geführt hatten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder