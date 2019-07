Unbekannte brechen in Lauterberger Kindergarten ein

Unbekannte sind vermutlich im Zeitraum zwischen dem 5. und 19. Juli in den Kindergarten im Kupferroser Weg in Bad Lauterberg eingebrochen und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in die Räume des Kindergartens. Nachdem sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht hatten, entkamen sie schließlich mit dem Bargeld. Informationen zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Da von den Tätern jede Spur fehlt, bittet die Polizei Bad Lauterberg um Zeugenhinweise unter Telefon 05524/963-0.

