Turm-Cup ist ein Erfolg: 2.320 Euro für den Bismarckturm

Gute Aussichten bei der Spendenübergabe: Am Mittwochabend übergaben Manuela Koch und Stephan Oppermann, Administratoren der Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“, eine Spende in Höhe von 1.740 Euro direkt unterhalb des Bismarckturmes an den Bad Lauterberger Harzklub-Vorsitzenden Heinz Gerd...