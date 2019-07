Haus der Begegnung wird mit 70.000 Euro vom Land gefördert

Das Haus der Begegnung in Bad Lauterberg wird gefördert.

Bad Lauterberg Das Geld für das Haus in Bad Lauterberg stammt aus dem Wettbewerb „Gute Nachbarschaft 2019“. Insgesamt schüttet dieser vier Millionen Euro aus.

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat die Namen von 39 Projekten aus ganz Niedersachsen bekanntgegeben, die im Rahmen des Wettbewerbs „Gute Nachbarschaft 2019“ mit insgesamt vier Millionen Euro gefördert werden. SPD-Landtagsabgeordneter Karl Heinz Hausmann aus Osterode erklärt dazu: „Ich freue mich, dass auch das Haus der Begegnung in Bad Lauterberg auf Antrag der Johanniter Unfallhilfe mit einer Summe von 70.000 Euro von dieser Förderung profitieren wird. Das ist ein Beleg für die hervorragende Arbeit, die dort für die Menschen vor Ort geleistet wird.“ Ende Juni wählte eine Jury aus unabhängigen Fachleuten, Vertretern der Verbände sowie des Umwelt- und Bauministeriums aus 69 Anträgen die Modellprojekte aus, die nun gefördert werden. Die Landesmittel für eine soziale Stadtentwicklung waren im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 von den Regierungsfraktionen erhöht worden. „Als Sozialdemokraten ist uns die Förderung von Projekten, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken, eine absolute Herzensangelegenheit“, so Heinz Hausmann.

„Neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Fortentwicklung unserer Wohnquartiere ein entscheidender Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens in unserem Land.“