Drei Bands überzeugen beim Sommerfest auf der HM-Ranch

Bei angenehmen Temperaturen erlebten die Besucher des CWR-Sommerfestes auf der Terrasse der Harz-Mountains-Ranch im Odertal ein Musikprogramm der Extraklasse. Um 13 Uhr eröffnete die Waiting Room Jazzband aus Herzberg auf der Open-Air-Bühne mit ihrem vielseitigen Repertoire das Fest. Sie präsentierten Dixieland- und Blues-Songs sowie verjazzte Versionen etwa von „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“ und eine eigene Interpretation von „Schmidtchen Schleicher“, die auch überzeugte Countryfans begeisterte. Dr. Stefan Kienzle am Sopran Saxophon, Katharina Rasper am Tenor Altsaxophon, Jens Mackensen an der Posaune, Rainer „Latschen“ Bartels am Bass, Gerhard Oberländer am Schlagzeug, Dieter Weiser am Banjo, Rico Schmitt an der Gitarre, Jörg-Henrick Baitz an Trompete und Gesang und als Gast Heinz Hartmann am Klavier überzeugten mit hochklassigem Jazz.

Eine weitere Ranch-Premiere: Die Waiting Room Jazzband aus Herzberg. Foto: Rolf Steinke / HK

Wie der Auftritt der Waiting Room Jazzband war auch das Konzert von B-Country-Boy Bernd Redemann eine Ranch-Premiere. Mit Stücken von den Eagles, Johnny Cash und weiteren Songs aus der amerikanischen Countryszene verstand es Redemann, die zahlreichen Linedance-Tänzer auf die Fläche vor die Bühne zu locken. Der Countryspezialist erzählte den Besuchern, dass er früher ebenfalls begeisterter Linedancer war und dabei seine Liebe zur Countrymusik entdeckte.

Pünktlich um 20 Uhr startete die Gruppe Larkin aus Berlin ihr Programm auf der Bühne im Saloon. Mit sehr rockigem irish Folk begeisterten sie ihre Fans. Obwohl sie alle Songs in englischer Sprache darboten, gingen die Fans begeistert mit und klatschten und applaudierten kräftig nach jedem Lied. In gewohnter Weise hatten die CWR-Mitglieder für Speisen und Getränke gesorgt. Auch Accessoires wie Westernhüte wurden angeboten und für Kinder gab es die Gelegenheit zu einem Ausritt rund um die Ranch.

Der Vorsitzende der Country and Western Roadies Harz-Mountains, Gerd Wiegand, dankte im Anschluss an das Sommerfest allen Helfern und betonte in seiner Rede, dass man mit dem musikalischen Mix aus Jazz, Country und Irish Folk viele neue Gäste auf die Ranch hatte locken können.

Wiegand wies abschließend auf die nächste Veranstaltung auf der Ranch am Samstag, 27. Juli, hin. Die Green River Gang, eine Tribute-Band der legendären Band Creedence Clearwater Revival, wird Hits von CCR präsentieren.

Larkin überzeugten im Saloon mit Irish Folk. Foto: Rolf Steinke / HK