Wissmannstraße ist ohne Fahrbahndecke

Zuerst die Schanzenkreuzung, dann die Wissmannstraße: Bauarbeiter frästen bereits am gestrigen Mittwoch die Fahrschicht der B27 ab – und damit einen Tag früher, als in der Sitzung des Bauausschusses am vergangenen Montag mitgeteilt (wir berichteten). Damit sind die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Bad Lauterbergs am letzten Bauabschnitt angekommen. Dazu war die Straße halbseitig gesperrt.

Wie schon bei den anderen Bauabschnitten konnte die Baustelle nur in Richtung Braunlage passiert werden. Der Gegenverkehr musste durch die Hauptstraße, wo es wegen der Anlieferung für die Geschäfte am Vormittag kurzfristige Behinderungen gab. Wer vom Butterberg herunterkam, wurde in die Oderstraße umgeleitet. Denn hier gingen die Fräsarbeiten von der Schanzenkreuzung bis zur Oderbrücke. Nicht alle Autofahrer wollten die Sperrung am Postplatz in Richtung Schanzenkreuzung akzeptieren. Sie umfuhren die Absperrung. An der Baustelle war dann Endstation.

Da kannte der Polier auch kein Erbarmen, selbst mit dem Fahrer des Linienbusses nicht. Er musste wie die Pkw-Fahrer wenden und die Umleitung durch die Hauptstraße nehmen. „Die Verkehrsschilder sind doch eindeutig“, sagte er.

Asphaltierung folgt am Wochenende

Die Asphaltierungsarbeiten sind am Wochenende geplant. Am Sonntag wird die Fahrbahn asphaltiert, bestätigten die Bauarbeiter. Wegen der Umleitung wird die Einkaufsstraße auch nicht zur Fußgängerzone, wie sonst am Samstag üblich. Denn da werden die Fahrzeuge aus Richtung Braunlage durchfahren müssen.

Mit den Markierungsarbeiten wird dann in der kommenden Woche gerechnet werden müssen. Von der Schanzenkreuzung bis zum Odertal fehlen noch die Fahrbahnmarkierungen. Auch die Kanaldeckel müssen angepasst werden. Dann wird die gesamte Ortsdurchfahrt über die B27 wieder wie neu sein.