Junge Darsteller proben gemeinsam für Kinder-Musical

Bad Lauterberg Die Kinder aus Hörden, Elbingerode und Lauterberg proben gemeinsam. Das Kindermusical „Israel in Ägypten“ wird am 30. Juni um 10 Uhr aufgeführt.

„Ihr müsst richtig angeekelt gucken, wenn ihr ihn seht“, ruft Kerstin Nowakowski den Kindern zu, als ein Junge auf allen vieren zwischen ihnen herumhüpft. Nein, hier geht es nicht um Mobbing, sondern um ein Kindermusical. Die Kinder spielen die Ägypter, der hüpfende Junge einen Frosch, also eine der zehn Plagen, mit denen Gott Mose hilft, das Volk Israel vor dem Pharao zu retten.

Im Gemeindehaus St. Andreas in Bad Lauterberg haben sich Kerstin Nowakowski und ihre Mitstreiterinnen heute zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Probe mit allen beteiligten Kindern getroffen. Bisher wurde einzeln geprobt, denn das Musical ist ein gemeinsames Projekt mit der musikalischen Grundschule Hörden in Kooperation mit den Kirchengemeinden Elbingerode und St. Andreas in Bad Lauterberg, das auch von der Landeskirche gefördert wird. Klingt nach einer großen Sache und genau die scheint es auch zu werden.

Schauspielern, singen und tanzen ohne Kostüme und Kulisse

An diesem Nachmittag hüpft nämlich nicht nur ein Frosch auf die angeekelten Ägypter zu. Nein: Mose spricht auch mit dem brennenden Dornbusch, verhandelt mit dem Pharao, es wird geschauspielert, gesungen, getanzt und sogar der Tod schlägt eindrucksvoll zu. Noch alles ohne Kostüme und Kulissen, doch so professionell und konzentriert durchgespielt, so dass dieser Einblick Großes erwarten lässt. „Die Kinder haben heute Mittag angefangen und halten schon den ganzen Nachmittag über durch“, erzählt eine der helfenden Mütter und ist zu Recht stolz auf die Leistungen der jungen Darsteller.

Die Kinder bei den gemeinsamen Proben zu ihrem Musical. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harzer Land

Kinder von der 3. bis 7. Klasse sind mit von der Partie, alle mit großem Eifer dabei und insbesondere für eine erste gemeinsame Probe schon sehr ausdrucksstark. Die Dialoge sitzen und werden auch noch laut und betont vorgetragen, jeder weiß, wo er zu stehen bzw. wohin er sich zu bewegen hat – und tatsächlich nimmt das Stück schon jetzt Gestalt an.

Deutlich wird, dass es hier um eine der vielleicht bekanntesten Geschichten der Bibel geht, aber modern, mit viel Witz und Dramatik und mit mitreißenden Songs erzählt. „Israel in Ägypten“ heißt das Musical, das die jungen Darsteller in Kleingruppen schon seit Anfang des Jahres proben.

Kernteam an Kindern und Erwachsenen, mit dem man gut arbeiten kann

Kerstin Nowakowski ist Musikschullehrerin mit den Schwerpunkten Kinderchorarbeit und Kinderstimmbildung, die die Kirchenmusikerin Dorothea Peppler und die Grundschullehrerin Bettina Lagg schon länger kennt und auch schon ein gemeinsames Krippenspiel auf die Bühne bzw. in die Kirche gebracht hat. „Ich wusste also, dass es ein Kernteam an Kindern wie auch Erwachsenen gibt, mit dem ich gut arbeiten kann“, berichtet sie, daher ließ sie sich auf dieses nicht eben kleine Projekt ein.

Als die Israeliten dann tatsächlich aus Ägypten fliehen, ist den Kindern die Erschöpfung des langen Tages durchaus anzusehen. Mehr noch aber die Freude über all das, was schon sitzt und heute gut geklappt hat. Zum Glück aber müssen sie nicht noch 40 Jahre durch die Wüste laufen, um das gelobte Land zu erreichen, sondern sich nicht einmal mehr 40 Tage bis zur Aufführung gedulden.

Aufgeführt wird das Kindermusical am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr im Gottesdienst in Bad Lauterberg und um 16.30 Uhr im Gottesdienst in Elbingerode. Bis dahin wird noch weiter fleißig geprobt. khl