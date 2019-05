Pastor Andreas Schmidt ist der neue Pastor der Paulusgemeinde

Bad Lauterberg Was wäre passender, als am Hirtensonntag einen Pastor in seine neue Gemeinde einzuführen? So geschehen kürzlich in Bad Lauterberg.

Was wäre passender, als am Hirtensonntag einen Pastor in seine neue Gemeinde einzuführen? Pastor Andreas Schmidt ist seit Sonntagnachmittag nicht nur „Hirte“ für seine Schäfchen in Scharzfeld, sondern nun auch für die der Paulusgemeinde in Bad Lauterberg. „Mit dem Ruhestand von Pastor Marhenke ging eine Ära zu Ende. Heute werden die ersten Schritte in eine neue Ära gegangen“, beschrieb Superintendent Volkmar Keil den für den Pastor und die Gemeinde bedeutenden Moment. Doch zunächst dankte er Pastor Klaus-Wilhelm Depker für seine Vakanzvertretung seit Oktober, bei der er nicht nur diese, sondern ein wahres „Übergangsmanagement“ geleistet habe.

Dank ging dann auch an den Kirchenvorstand um Traute Heydorn, der ebenfalls viel Engagement gezeigt habe und an dem es nun sei, Gemeindearbeit und neue Wege gemeinsam mit dem neuen Pastor zu gestalten. Depker ließ verlauten: „Ich gebe die Gemeinde in gute Hände.“ Dies unterstrich Volkmar Keil, indem er anmerkte: „Danke, Pastor Schmidt, dass Sie hierher kommen. Sie werden hier dringend gebraucht.“ Und zwar, um den Weg in Neues zusammen zu gestalten und zu gehen. „Es braucht ein wachsendes Miteinander. So kann hier ein zweiter Leuchtturm, ganz anders als St. Andreas, entstehen“, schloss Keil.

Aufeinander angewiesen

Nach der Einführungszeremonie griff Pastor Andreas Schmidt die Rollen von Gott, Hirte und Schaf noch einmal auf. „Konfirmanden haben festgestellt, dass die Beziehung zwischen Hirte und Schaf nur wechselseitig funktioniert. Sie sind aufeinander angewiesen.“ Zu überdenken bei diesem Rollenspiel sei laut der Konfirmanden die Definition des Pastors: „Gott ist frei. Der Hirte ist frei. Der Pastor allerdings nicht. Bleibt die Frage, ob unsere Bilder in der heutigen Zeit reformiert werden müssen.“

Pastor Andreas Schmidt (stehend) bei der Kaffeerunde im Anschluss an den Gottesdienst. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Ins Spiel brachte Schmidt scherzend auch die bildliche Rolle des Schäferhundes, also des Kirchenvorstandes, der den ganzen Laden zusammenhalte – oder eben auch nicht. Siehe Zusammenspiel und Wechselseitigkeit. Schmidt jedenfalls wünschte sich, mit einem herzlichen Dankeschön, eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Jetzt folge erstmal eine Bestandsaufnahme, dann werde man „irgendwann, irgendwie, irgendwohin gemeinsam aufbrechen“.

Gelegenheit dazu, das Gemeindeleben in der Pauluskirche aktiv mitzugestalten und neue Ideen und Gedanken einzubringen, besteht gleich am Freitag, 17. Mai, um 16 Uhr bei einem „Zukunftsgespräch“, zu dem die Pastoren Schmidt und Depker alle Interessierten einladen. „Gestalten Sie mit und sagen Sie es weiter!“, lautete der Aufruf.

Nach dem feierlichen Gottesdienst, den viele von Andreas Schmidts treuen Wegbegleitern und Freunden aus Sehnde sowie Pastor i. R. Friedrich Seven mit einem Lied oder mehr einer „Fahrkarte mit der Herzöglich Grubenhagenschen Eisenbahn Gesellschaft“ mitgestalteten, folgten eine Kaffeerunde und viele lobende Grußworte als Einstand des neuen Pastors.

Andreas Schmidt ist am 19. April 1960 in Hannover geboren, hat sein Abitur an der IGS Hannover-Roderbruch abgelegt und studierte in Göttingen mit Erstem Examen 1987. Dann schloss sich sein Vikariat in Lehrte an und Andreas Schmidt wurde 1991 ordiniert. Im Anschluss war er Pastor in Dissen am Teutoburger Wald, Sehnde, Pöhlde, Scharzfeld und nun an der Pauluskirche in Bad Lauterberg.

