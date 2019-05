Zu Besuch auf der Eulenburg

Die Eulenburg in Osterode war Ziel einer Halbtagesfahrt des SoVD aus Bad Lauterberg. Das Industriedenkmal der ehemaligen Textilmanufaktur Greve & Uhl wurde 1832 weltweit als Wollwarenfabrik bekannt. Heute steht das Gelände - direkt am Landschaftsschutzgebiet - und die Backsteinbauten unter Denkmalschutz. Familie Grönig bewirtschaftet diese Anlage und wurde dafür auch ausgezeichnet. Ein historischer Wassergraben erzeugt umweltschonend Strom. Auf der Eulenburg gab es für die Gäste Kaffee und Kuchen. Danach war Zeit das Gelände mit Spielplatz und Freibad, sowie den Gebäuden in Augenschein zu nehmen. Im Anschluss daran umrundeten die Reisenden auch die Sösetalsperre, weiter ging es bis Torfhaus, Richtung Braunlage. Dort konnte man die Schäden an den Fichten durch den Borkenkäfer, sehen.

