Verkaufsoffener Sonntag lockt Gäste auf Lauterbergs Boulevard

Verkaufsoffener Sonntag in Bad lauterberg am Sonntag dem 5. Mai.

Stöbern, Schauen, Bummeln, Kaffeetrinken: Beim verkaufsoffenen Sonntag in Bad Lauterberg am gestrigen 5. Mai wurde es trotz kühlen Wetters am Nachmittag voll auf dem Boulevard in der Kneippstadt. Viele nutzten den offenen Sonntag, um mit der Familie über den Boulevard zu flanieren, die neuesten Trends zu entdecken und ein Eis zu genießen.

Trotz schlechter Wetterprognosen blieb es am Sonntagnachmittag trocken auf dem Boulevard in Bad Lauterberg. Es ist schon fast ein offenes Geheimnis, dass die Gastgeber in Bad Lauterberg beim verkaufsoffenen Sonntag einen guten Draht zum Wettergott haben.

Man merkte: Verkaufsoffene Sonntage ziehen eben immer wieder die Kunden und Besucher nach Bad Lauterberg. Begleitet wurden sie von den Klängen eines Drehorgelspielers, der sich am Rande der Hauptstraße positioniert hatte, um das rege Treiben musikalisch zu untermalen.

Vom kühlen Wetter ließen sich die Besucher jedenfalls nicht abhalten, stöberten durch die Geschäfte und studierten die Angebote. Dabei konnten die Kunden auch einen Blick auf die aktuellen Trends werfen: Knallige, bunte Farben auf Blusen, Hosen, Röcken und T-Shirts machen Lust auf den Frühling.

Auch wenn kaum frühlingshafte Temperaturen herrschten: Passend zum Frühling blühten an allen Ecken und Enden bunte Stiefmütterchen und andere Frühblüher, die für Frühlingsgefühle bei den Besuchern sorgten.

Bis zum nächsten Verkaufsoffenen Sonntag müssen Interessierte voraussichtlich noch bis zum 29. September warten, wenn der Verein für Handel und Gewerbe Bad Lauterberg wieder zum traditionellen Herbst-Happening einlädt.

Zwei weitere Verkaufsoffene Sonntage sind dann noch für den 27. Oktober und den 29. Dezember eingeplant.