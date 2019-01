Schornsteinfeger bringen Glück nach Bad Lauterberg

Die Schornsteinfeger brachten den Passanten in der Bad Lauterberger Innenstadt wieder Glück am Silvestermorgen.

Am Silvestervormittag gab es auf dem Boulevard wieder traditionellen und beliebten Besuch der Kaminkehrer.

Am Silvestermorgen gingen erneut die Schornsteinfeger über den Bad Lauterberger Boulevard, ließen sich fotografieren und berühren und verteilten Glücksbringer. Wie in den vergangenen Jahren führte sie ihre Tour abschließend mit der Seilbahn auf den Hausberg, um von dort oben dem Landkreis viel Glück für das Jahr 2019 zu wünschen. Dem schließt sich die Redaktion des HarzKurier an und wünscht allen Lesern ein glückliches neues Jahr.