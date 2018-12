Zu Gast bei der Eisrevue

Die Eisrevue in Handover genossen die Mitglieder des SoVD Bad Lauterberg jüngst bei einem Tagesausflug. Auf dem Programm stand auch ein Einkaufsbummel in Isernhagen.

Brigitte Helmboldt hatte im Vorfeld für das 75. Jubiläum von Holiday One Ice Karten besorgt. Die Plätze waren mittig und so hatte man die ganze Eisfläche gut im Blickfeld. Ein abwechslungsreiches Feuerwerk an Themen – rückblickend bis 1942 – wurde mit guter Technik, in bewegten Bildern auf einem großen Vorhang, hervorragend unterstrichen. Eine Lok, div. andere große Installationen auf dem Eis, Luftakrobatik, tolles Paarlaufen und 27 Eistänzer waren in herrlichen Kostümen zu sehen. Einfach atemberaubend an Ideen und Ausführungen in bewegten Jahresbildern. Mit tollen Eindrücken, etwas dröhnendem Kopf wegen der Lautstärke, aber glücklich so ein schönes Erlebnis gesehen zu haben, fuhr man wieder heim.