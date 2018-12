US-Autorin Tracie Frank Mayer ist beim Showtalk zu Gast

Am Donnerstag, 6. Dezember, findet um 20 Uhr der Showtalk im Mühl Vital Resort statt. „Die Show, die bewegt – mit Stars, die helfen“ wird moderiert von André Holst, der einen feierlichen Showmix sowie einen kurzweiligen und adventlichen Abend verspricht.

Festlich, besinnlich und sehr stimmungsvoll wird der letzte Showtalk des Jahres 2018 im vorweihnachtlichen Bad Lauterberg aussehen: Dabei dreht sich diesmal alles um die gemütliche Zeit mit ihren Liedern, Geschichten, Bräuchen und Bildern. Bei angenehmen Duft und Kerzenschein, schmackhaften Getränken und Dominosteinen werden die prominenten Gäste auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen.

Dieses Mal lädt André Holst zu bewegenden Geschichten, eindrucksvollen Bildern und festlicher Musik ein.

Unterstützt wird er dabei von DSDS-Kandidatin und Sängerin Vanessa Neigert, der kubanischen Sängerin und Entertainerin Leticia, der US-amerikanischen Autorin Tracie Frank Mayer, dem niedersächsischen Vollblutmusiker Volker Schlag sowie dem Norddeutschen Newcomer Matthias Eike. Wie es sich zum Nikolaus gehört, dürfen sich die Showtalk-Besucher aber auch auf ganz besondere Überraschungsgäste freuen.

Der Eintrittspreis zur Veranstaltung beträgt zwölf Euro pro Person und geht ohne Abzug an die Initiative „Children of Paradise“ von der Braunschweiger Bürgerstiftung. Das Ziel der Initiative ist es, psychisch traumatisierten Kindern Wege aufzuzeigen, die sie am Leben wieder teilhaben lassen und in die Gesellschaft als teamfähige, positive und mutige Menschen integrieren.