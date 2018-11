Inge Holzigel und Freunde musizieren für guten Zweck

Bad Lauterberg. Bei dem Konzert „Musik zum Advent“ am Samstag, 1. Dezember, wird wieder für die Gruppe Frauen und Männer nach Krebs gesammelt.

Am Samstag, 1. Dezember, erklingt zum nunmehr 23. Mal die Musik zum Advent mit der Gleichstellungsbeauftragten und Kirchenmusikerin Inge Holzigel und ihrem Freundeskreis. Wieder lädt die St.-Andreas-Kirchengemeinde zu dieser Benefizveranstaltung, die vom Kirchenvorstand und Pastorin Brigitte Hirschmann unterstützt wird, in ihre Kirche in der Stadtmitte ein. Die Adventsmusik beginnt um 15 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Um eine Spende wird anstelle eines Eintrittsgeldes gebeten. Der Spendenerlös wird der Gruppe „Frauen und Männer nach Krebs“ zukommen. Anschließend sind alle zu Tee und Keksen eingeladen. Der Posaunenchor Bad Sachsa wird danach auf dem Weihnachtsmarkt musizieren.