Rentner besuchten den ASB

Die Barbiser St.-Petri-Rentner-Runde war wohl neugierig: Man besuchte das ASB-Zentrum “Am Zoll”. Bei einer Tasse Kaffee im Ausbildungssaal wurden alte Erinnerungen zu dem geschichtsträchtigen Standort ausgetauscht. Das ehemals stattliche “Hotel Zoll” war bekannt und besonders berühmt für seine Tanz- Veranstaltungen.

Daniel Schwarz vom Arbeiter-Samariter-Bund gab einen Überblick über die Organisation des Rettungsdienstes und beschrieb die Fortschritte in den vergangenen 25 Jahren in der Notfallrettung. Bei einer Führung zeigten sich die 26 Rentner beeindruckt. Wilfried Henkel: “Barbis und die Region können froh sein, dass der ASB hier so ein modernes Zentrum zum Nutzen der Bevölkerung geschaffen hat”.

Am Ende gab der ASB Hinweise, die im Notfall eine gute Vorbereitung darstellen: Patienten sollten neben wichtigen medizinischen Ausweisen (Herzschrittmacher, Allergiepass, Krankenkassen-Chipkarte usw.) einen aktuellen Plan der einzunehmenden Medikamente mit Angaben zu Vorerkrankungen, Allergien, Hausarzt und Telefonnummer eines Angehörigen (der weitere Auskünfte geben kann), griffbereit haben.

Weiter gibt eine Kopie der letzten Entlassungsbriefe nach etwaigen Krankenhaus-Aufenthalten wichtige Informationen für die Notfallrettung. Eine gepackte Tasche mit Schlaf- und Waschzeug ist auch praktisch.