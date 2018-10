Kabelbrand im Supermarkt: Feuerwehr evakuiert Gebäude

Bad Lauterberg Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bad Lauterberg in die Bahnhofstraße gerufen. Hier war es zu einer Verrauchung gekommen.

Die Feuerwehr Bad Lauterberg wurde am Mittwochabend zu einem Einsatz in den Lidl-Markt in der Bahnhofstraße gerufen. Gegen 20.30 Uhr war es laut Feuerwehr-Einsatzbericht zu einer Verrauchung gekommen. Die Einsatzkräfte evakuierten zunächst den Markt und machten dann schnell die Ursache für die Verrauchung aus: Auslöser war ein Kabelbrand, der sehr zügig eliminiert werden konnte, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Ein größerer Sachschaden sei nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, die Polizei sowie Vertreter der Harz Energie vor Ort.