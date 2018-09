Musiker fuhren nach Possen

Beim Schalmeienzug Osterhagen stand jüngst mal wieder die Kameradschaft im Vordergrund. Mit Partnern, Eltern und Kindern waren die Spielleute in den Freizeit- und Erholungspark Possen gefahren. Dort war man im Hochseilgarten, Kinderkletterwald oder Streichelzoo unterwegs, mittags gab es ein gemeinsames Essen. Bei schönem Wetter verbrachte man etliche schöne Stunden, bevor es wieder nach Hause ging.

Wer Interesse an der Schalmeienmusik hat, mindestens acht Jahre alt ist und Freude an der Kameradschaft im Verein hat, ist eingeladen am Freitag, den 14. September, um 19 Uhr ins DGH Osterhagen zu kommen zum Schnupperabend. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, Uniform wird vom Verein gestellt.